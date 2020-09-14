Медведчук назвал способ спасения экономики Украины от краха

Спасение экономики Украины от краха напрямую зависит от сотрудничества с Россией и странами СНГ, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках. Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.

По его словам, рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Россией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

Политик отметил, что из-за разрыва отношений с Россией и странами СНГ на Украине упал экспорт, промышленное производство, стали расти показатели безработицы, а реальные доходы населения снижаться.

«Отечественная продукция оказалась невостребованной в ЕС. Спад показателей наблюдается до сих пор», – добавил он.

Ранее украинская государственная таможенная служба сообщала, что самыми крупными торговыми партнерами Украины в 2020 году стали Китай и Россия.

В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении.