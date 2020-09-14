Дрозденко победил на выборах в Ленобласти по итогам обработки 100% протоколов

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко набрал 83,6% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

«После обработки Леноблизбиркомом 100% бюллетеней явка на выборы губернатора Ленобласти составила 51,52% (701 167 человек). Результаты голосования распределились следующим образом: Александр Дрозденко – 83,61%, Андрей Лебедев – 7,30%, Александр Перминов – 4,57%, Александр Габитов – 3,06%», - передает сообщение ТАСС.

Напомним, на выборах губернатора Иркутской области побеждает врио главы региона Игорь Кобзев.

Все голоса подсчитаны в Камчатском крае, где на выборах победил врио губернатора Владимир Солодов. Победу на выборах губернатора Еврейской автономной области одержал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.