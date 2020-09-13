Завершилось голосование на выборах депутатов Магаданской области

Голосование на выборах депутатов Магаданской областной думы завершилось в воскресенье в 20.00 (12.00 мск), сообщили в избиркоме Колымы.

Основной период голосования начался в регионе в пятницу в 08.00 (00.00 мск). Всего в области работали 90 постоянных и один временный избирательный участок, передает ТАСС.

«Участки закрылись. Голосование завершено», – сообщили в избиркоме.

Кроме выборов областных парламентариев, в Магаданской области также завершилось голосование за городских депутатов девяти муниципальных образований области, включая Магадан.

По данным регионального избиркома, сейчас во время подсчета голосов в бюллетенях во всех территориальных избирательных комиссиях работает видеонаблюдение. Предварительные итоги выборов будут подведены 14 сентября, а окончательные – в течение двух следующих дней. Существенных нарушений за дни проведения голосования зафиксировано не было.

Напомним, хотя единый день голосования в России проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в России – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.