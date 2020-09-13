Врио главы Иркутской области поговорил с бывшим губернатором Приангарья Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения 13 сентября 2020, 08:50

Фото: dambaspb.ru

Текст: Елизавета Булкина

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за возможного подъема уровня воды в устье Невы до опасных значений. «В связи с неблагоприятным прогнозом, полученным от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения 13 сентября и усилением ветра до 19-24 метров в секунду принято решение о закрытии затворов КЗС. Согласно разработанному плану маневрирования, затворы защитных сооружений переведены в положение «закрыто» в 04.30 мск», – передает сообщение дирекции КЗС ТАСС. Капитан порта «Морской порт Санкт-Петербург» распорядился временно приостановить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

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