Стали известны сроки доставки вакцины от COVID в регионы России

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко сообщил, что «первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился», передает ТАСС.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит (вакцину) в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», – добавил он.

Ранее Россия получила предложение из США о производстве вакцины от COVID-19. Всего Россия получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз вакцины.