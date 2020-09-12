Захарова ответила на желание политологов «пофантазировать» о Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание политологов «пофантазировать» на темы, связанные с Донбассом.

Она заявила о необходимости «держаться одного документа – минских договоренностей», которые сейчас «актуальны как никогда». Подчеркивается, что Минские соглашения «признаны всеми сторонами», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

По ее словам, «при всем желании политологов пофантазировать на различные темы, связанные с Донбассом», следует «придерживаться главного». Как заявила Захарова, сейчас «этот документ не потерял своей актуальности и легитимности».

«Ровно то, что там записано, должно быть реализовано», – сказала официальный представитель МИД России, добавив, что «речь идет только об одном – об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы».

Захарова подчеркнула необходимость «ускорить и ускорять этот процесс», что, по ее словам, «и происходит».

Напомним, руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских соглашений в текущих условиях невозможно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие силы на Украине препятствуют реализации Минских соглашений.

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