Реабилитационный центр для детей-инвалидов начали строить при поддержке ОНФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках акции #МыВместе и при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) дан старт достройке семейного реабилитационно-досугового центра «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественная церемония состоялась в конноспортивном комплексе «Новополье» неподалеку от поселка Стрельна. Представитель социально ответственного бизнеса – Группа компаний ПИК – завез на площадку строительные материалы и заложил первый камень в достройку, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

«Благодаря акции #МыВместе, поддержке ОНФ, неравнодушию многих людей, особенно ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, реализация нашего проекта стала возможной. Это место не похоже на другие. Мы хотим сделать его не только центром реабилитации, но и местом притяжения для многих очень разных людей: и детей с родителями, и артистов, и музыкантов, и психологов, и изобретателей, идеи которых могут быть полезны для улучшения качества жизни наших ребят с ограниченными возможностями здоровья», – отметила на торжественной церемонии председатель конноспортивного комплекса «Новополье» Светлана Лытко.

В свою очередь глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь подчеркнул, что инициатива строительства – яркий пример консолидации общества для решения конкретной задачи – помощи людям, которым она необходима, это и дети с ограниченными возможностями здоровья, и их родители.

«Важно отметить, что строительство и оснащение реабилитационного центра будет вестись не на государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе: сотрудниками администрации президента России, регионального исполкома ОНФ, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей». Реабилитационный центр «Сердце» будет обязательно открыт, и дети с родителями из двух регионов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут получить в нем квалифицированную помощь, а энергия созидания акции #МыВместе воплотит в жизнь мечты тысяч людей», – отметил он.

26 июня в ходе онлайн-встречи президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с участниками всероссийской акции #МыВместе к главе государства обратилась 97-летняя Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, ранее собравшая 4,5 млн рублей для помощи семьям врачей.

Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце», который расположен на базе конноспортивного комплекса «Новополье» в Стрельне рядом с Петербургом. В ответ на ее просьбу было принято решение о постановке этой задачи на особый контроль ОНФ.

Владимир Путин тогда заверил: «Даже не сомневайтесь, все сделаем».

Конноспортивный клуб «Новополье» с 2008 года проводит реабилитацию детей с помощью иппотерапии. Терапевтическая польза верховой езды известна давно, связь с животным дает очень многое: в процессе ребенок получает навыки чуткости, внимательности и заботы. Администрация конноспортивного клуба весной 2017 года начала строительство многофункционального комплекса, который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы, помогая семьям с детьми-инвалидами. Однако собственных средств для завершения строительства у клуба не хватало.