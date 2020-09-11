Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

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11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Литва почти признала Тихановскую президентом назло России

Ранее Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но сохранять независимость Белоруссии Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz/REUTERS
Спустя ровно месяц после начала протестов в Белоруссии Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. Тем не менее у Тихановской в этой истории роль всего лишь второго плана – дело не в ней и даже не в Лукашенко. Своим заявлением литовцы бросают вызов в первую очередь России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

    11 сентября 2020, 12:43

    Текст: Евгения Шестак

    Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прибыл в Камчатский край, где встретился с врио главы региона Владимиром Солодовым, они обсудили основные направления развития Камчатки.

    Солодов на встрече с главой Минприроды заявил, что сохранение природы и повышение экологического благополучия – несомненные приоритеты на Камчатке, сообщается на официальном сайте Камчатского края.  

    «В перспективе в стратегии развития Камчатского края я буду делать ставку именно на устойчивые зелёные технологии экономического развития. Это будет рыба, устойчивое воспроизводство и неинвазивная добыча водных биоресурсов, задействование наших логистических возможностей и, конечно, туризм. Я ставлю себе планку по созданию 10 тысяч рабочих мест в этой сфере до 2025 года. Туризм на особо охраняемых территориях будет фактором, на который мы будем делать упор, основным нашим конкурентным преимуществом», – сказал Солодов.

    Он отметил, что реализация целого ряда проектов для достижения этих целей уже проработана совместно с Минприроды России. Эти вопросы также обсуждались во время визита на Камчатку председателя правительства России Михаила Мишустина. 

    Глава региона обозначил ключевые направления. Это развитие сети особо охраняемых природных территорий, нахождение баланса между разными отраслями экономики – горнодобывающими, туристическими и рыбодобывающими предприятиями. Третье – дальнейшее развитие Камчатки как экологически чистого региона, решение вопросов по работе с твёрдыми бытовыми отходами и новой инфраструктуре. Это позволит сделать туризм на полуострове более доступным для граждан страны и туристов со всего мира.

    «Меня очень радует, что вы определяете такой тренд движения в своей будущей программе. У нас здесь очень крепкая база в том числе профессионалов, которые занимаются заповедным делом. Я абсолютно убеждён, что все планы, которые намечены, мы реализуем. Последняя поездка председателя правительства конкретизировала некоторые направления, о которых мы обязательно поговорим в ходе нашего совещания. Обсудим сегодня будущее строительство соколиного центра. Это очень важное направление, у нас есть поручение президента РФ Владимира Владимировича Путина по восстановлению популяции камчатского кречета», – отметил Кобылкин.

    Напомним, соколиный центр в Мильковском районе Камчатки станет первым из пяти, которые планируется построить на территории России. По словам министра, уже достигнуты все необходимые договорённости, в том числе с представителями Объединенных Арабских Эмиратов.

    Солодов отметил, что это флагманский проект для Камчатки. Его реализации посвящено отдельное совещание с участием главы региона и Дмитрия Кобылкина. После этого пройдет общее совещание с правительством Камчатского края.

    Ранее сообщалось, что Центр развития Камчатки (ЦРК) за два месяца собрал 48,5 тыс. предложений местных жителей провел 52 стратегические сессии, из них 18 были посвящены развитию конкретных районов.


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