На Камчатке собрали почти 50 тыс. предложений жителей по развитию региона

Центр развития Камчатки (ЦРК), созданный Общественной палатой по предложению врио губернатора региона Владимира Солодова, за два месяца собрал 48,5 тыс. предложений местных жителей провел 52 стратегические сессии, из них 18 были посвящены развитию конкретных районов.

Куратор ЦРК, почетный житель Камчатского края, председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов, открывая презентацию во Дворце молодежи, отметил, что впервые для разработки стратегии развития региона был применен революционный принцип солидарности всех жителей территории.

«Вы знаете, в основу создания программы была положена очень важная и принципиальная вещь. Владимир Солодов предложил максимально привлечь к обсуждению и реализации этой программы население края, как можно больше жителей. Смотрите результаты – более 48, 5 тыс. предложений поступило от граждан. Это потрясающие цифры – фактически, каждый седьмой житель смог так и иначе поучаствовать», – цитирует Тарусова сайт правительства региона.

Тарусов уточнил, что многие предложения жителей глава региона начал воплощать в жизнь, не дожидаясь итоговой программы.

Владимир Солодов в формате TED-лекции поделился с участниками встречи своим видением реализации народной программы. Базовая рыбохозяйственная отрасль должна будет развиваться в гармонии с природой и приносить максимальную пользу всем жителям Камчатки.

«Это баланс между развитием рыбной промышленности и устойчивым воспроизводством водных биоресурсов. Это баланс между глубокой переработкой и доступностью рыбы для местных жителей. Это баланс между инвестиционными проектами и сохранением природы. Между экономическим показателями и благоустройством поселков. Нам с вами предстоит в ближайшее время этот баланс до конца сформулировать с тем, чтобы имели четкое видение как будет развиваться рыбная промышленность, создавая тысячи рабочих для наших жителей, создавая основу экономики нашего региона, делая прибрежные поселки действительно процветающими и обеспечивая каждого жителя Камчатки доступной рыбой», - сказал Владимир Солодов.

Сессии Центра развития Камчатки определили горизонт решения одной из самых острых проблем земляков. Это жилье. Владимир Солодов уже заручился поддержкой руководства страны дополнительно включить регион в программу расселения ветхих и аварийных домов.

«Как нам преобразовать наши города, когда такой объем ветхого и аварийного жилья, не побоюсь этого слова, уродует облик наших населенных пунктов, а жителей ставит в невыносимые условия? Мне каждый раз стыдно и нечего ответить жителям, которые описывают, в каких условиях они живут десятилетиями и задают вопрос – ну неужели мы этого заслужили многолетним трудом. Конечно нет! Конечно нам нужно дать возможность каждому иметь благоустроенное, нормальное, современное жилье. Но на перспективу я считаю – и это тоже результат наших обсуждений на сессиях – что ставку нужно сделать на новый стиль жизни на Камчатке. На стиль жизни, который ближе к природе: на развитие малоэтажного, индивидуального строительства, коттеджей, таун-хаусов. Благо и природа и площади и транспортная доступность – все нам позволяет это сделать. А природа сама подталкивает к этому. Я думаю, что в перспективе другие регионы, вся страна будут говорить об особом камчатском стиле жизни и особом камчатском отношении к жилью», – сказал Владимир Солодов.

Врио главы региона уверен, что современные реалии в быстроменяющемся глобальном мире дают преимущества в развитии полуострова.

«Для нас на Камчатке это не только вызов, но и возможность. Мы на Камчатке можем играть и действовать быстрее, чем другие регионы России. Мы обязаны бежать быстрее, чтобы не просто оставаться в темпе, а чтобы стать лидерами. Считаю, что для этого у нас все есть. И главная наша возможность – формировать правильные ценности, ценности будущего. Которые связаны с экологией, с устойчивым «зеленым» развитием экономики, со здоровым образом жизни и здоровыми отношениями в обществе, с консолидацией и нашей сплоченностью. Мы имеем все возможности для того, чтобы быть в этом первыми. Мы это доказали за эти месяцы. Потому, что мы обсуждаем вместе, решаем вместе и делаем тоже вместе», – сказал Владимир Солодов.

В Народной программе девять разделов по самым важным направлениям. Предусматриваются строительство новых и реконструкция действующих медицинских учреждений, привлечение медицинских кадров, обеспечение диспансеризации всего населения Камчатки. На перспективу запланировано строительство трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, а также объездной дороги ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2 в Петропавловске. В программе предусмотрена поддержка развития тепличных комплексов для обеспечения жителей местными овощами и многое другое.