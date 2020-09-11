В Луганске заявили об истерике Украины из-за подачи воды в ЛНР

«Украина находится в средневековье, используя методы шантажа и осады желаемых территорий», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя прекращение Украиной подачи воды на территорию Луганской народной республики.

«Эта проблема существует 6 лет. Она завязана на позиции Украины, которая пытается решать свои политические вопросы путем отключения воды», – сказал советник главы ЛНР, представитель республики на Минских переговорах Родион Мирошник.

По его словам, Луганская область расположена так, что основные ресурсы воды, вроде Западной фильтровальной станции под Лисичанском, находятся на подконтрольной Украине территории.

«И на протяжении последних лет вода к нам поставлялась исключительно за плату в соответствии с соглашением, заключенным в процессе Минских переговоров. При этом украинская сторона периодически выдвигает какие-то новые требования, после чего вода отключается и происходят перебои в поставках», – констатировал Мирошник.

Собеседник также отметил, что в настоящее время ЛНР обеспечена водой на 70-75%, и республике понадобится некоторое время, чтобы «решить этот вопрос полностью». Кроме того, вопрос подачи воды постоянно обсуждается на переговорах в Минске.

«Но недавно Украина устроила истерику, требуя оплачивать поставки воды исключительно в гривнах. Однако позже жадность возобладала, и они приняли доллары. К сожалению, Украина находится в средневековье, используя методы шантажа и осады желаемых территорий», – сказал собеседник.

«Мы же со своей стороны действуем в формате Минских соглашений. И до тех пор, пока Украина окончательно их не сорвала, вопрос о каком-либо военном решении проблемы с водоснабжением не поднимается. Мы не хотим проливать лишней крови», – заключил Мирошник.

Ранее стало известно о том, что Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, которая осуществлялась с Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

«Согласно уведомления КП «Попаснянский районный водоканал» (под контролем Киева), в связи с обесточением насосных станций ЗФС-1, ЗФС-2, ЗФС-3 – с 10.00 (совпадает с мск.) 10 сентября до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.

В результате без водоснабжения остались города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. «Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%», – уточнили в МЧС.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция – единственные оставшиеся на подконтрольной Украине территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает автономно от Украины.

Ранее ЛНР расплатилась с Украиной за воду тоннами мелких монет.

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