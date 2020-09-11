Роспотребнадзор назвал допустимую дозу шоколада

Взрослый здоровый человек может употреблять не более 50 граммов шоколада за раз, допустимо употребление этого лакомства лишь дважды в неделю, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный день шоколада отмечается 13 сентября. В сообщении на сайте ведомства указывается, что «для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю».

Детям до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется – никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка этот продукт слишком тяжелый. Детям с пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю.

В умеренных количествах шоколад полезен – он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность, а «антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет».

При этом важно помнить, что в состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета.

Ранее специалист по рациональному питанию Варвара Зародина рассказала, чем полезен шоколад.