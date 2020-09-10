Вспышки коронавируса зафиксированы в 11 регионах России

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются сейчас в 11 регионах России, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Про вторую волну COVID-19 что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески – я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», – передает ТАСС его слова.

Ранее в Минздраве заявили, что в России еще не кончилась первая волна коронавируса, потому о второй говорить рано. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при повышении заболеваемости коронавирусом власти российской столицы должны пройти с минимумом ограничений, при соблюдении всех эпидемиологических норм.

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