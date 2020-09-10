Пушков раскритиковал позицию Госдепа по Ближнему Востоку

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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но во не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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«Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

Рахмон и Лукашенко политически в некоторых аспектах очень похожи Михаил Метцель/ТАСС
Еще одна страна на территории бывшего СССР рискует получить в ближайшее время волну протестов не меньше, чем в Белоруссии. Президент Таджикистана правит страной с 1994 года и, похоже, хочет передать власть своему сыну. Повод тоже похожий, через месяц здесь выборы – и есть целый набор признаков, которые делают ситуацию в Таджикистане похожей на белорусскую, но со своими региональными особенностями. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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    Пушков раскритиковал позицию Госдепа по Ближнему Востоку

    10 сентября 2020, 08:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Госдепе США пытаются «выдать желаемое за действительное», заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, выразившего обеспокоенность «вовлеченностью» России в конфликты в Ливии и Сирии.

    «Что это за гегемонистские фантазии – пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить», – передает РИА «Новости» слова парламентария.

    Сенатор отметил, что Россия пришла в Сирию «вопреки и помимо США», и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать.

    Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ*, которое провозгласило бы в стране свой халифат.

    «США именно к этому и вели дело», – заключил политик.

    Ранее Шенкер  выразил обеспокоенность «вовлеченностью» России в ливийский конфликт и заявил, что «было большой ошибкой пускать Россию в Сирию».

    Кроме того, американский дипломат назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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