Пушков раскритиковал позицию Госдепа по Ближнему Востоку

В Госдепе США пытаются «выдать желаемое за действительное», заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, выразившего обеспокоенность «вовлеченностью» России в конфликты в Ливии и Сирии.

«Что это за гегемонистские фантазии – пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить», – передает РИА «Новости» слова парламентария.

Сенатор отметил, что Россия пришла в Сирию «вопреки и помимо США», и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать.

Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ*, которое провозгласило бы в стране свой халифат.

«США именно к этому и вели дело», – заключил политик.

Ранее Шенкер выразил обеспокоенность «вовлеченностью» России в ливийский конфликт и заявил, что «было большой ошибкой пускать Россию в Сирию».

Кроме того, американский дипломат назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.