Госдеп объяснил успехи России в Сирии «промахом Обамы»

Россия смогла прочно закрепить свои позиции в Сирии и на Ближнем Востоке из-за грубого политического промаха администрации экс-президента США Барака Обамы, заявил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

«Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим [президента Сирии Башара] Асада остается там до сих пор. Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это позволило России создать в этом регионе базу, а также «придало ей смелости» для принятия дальнейших шагов в регионе, в том числе в Ливии.

«45 лет это было краеугольным камнем американской политики - держать Россию в стороне от Ближнего Востока», – добавил представитель Госдепартамента.

Он заявил, что Россия на Ближнем Востоке якобы «играет деструктивную роль», поэтому «должна уйти» из региона.

Газета ВЗГЛЯД писала в январе, как Россия вытесняет США с Ближнего Востока.