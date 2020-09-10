В США заявили о бесполезности введения санкций против Белоруссии

Американская телекомпания CNN выступила с утверждением, что возможные дополнительные санкции Евросоюза и США в отношении Белоруссии не дадут желаемого результата и будут носить скорее символический характер.

Американская телекомпания обратила внимание на то, что пока только Латвия, Литва и Эстония ввели против Минска ограничительные меры в виде запрета на въезд для Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц. Остальные государства ЕС, скорее всего, последуют примеру стран Балтии, хотя прошло уже три недели с тех пор, как на экстренной встрече глав МИД сообщества 14 августа было принято решение о необходимости введения новых персональных санкций, констатировала телекомпания, передает ТАСС.

«Нацеливание на активы или поездки Лукашенко и приближенных к нему лиц носило бы скорее символический, чем субстантивный характер. Это не группа лиц, находящихся в глубокой зависимости от внешнего мира», – считает CNN.

По убеждению телекомпании, даже экономические санкции в отношении республики, включая ее экспортеров, имели бы «ограниченный эффект». Доля Евросоюза в торговом обороте Белоруссии составляет менее 20%, а России – 49%. «В любом случае США и ЕС вряд ли одобрят более масштабный санкционный режим, который причинит вред населению и, возможно, даст Лукашенко аргументы в подтверждение его заявлений о заговоре Запада против него», – говорится в комментарии.

Телекомпания обращает внимание на наличие у Минска возможностей должным образом ответить на потенциальные ограничительные меры со стороны Запада. Литва получает значительный доход от транзита товаров между Белоруссией и другими странами. При этом существенная часть экспорта из Европы в Россию проходит через Белоруссию, поясняет свою мысль телекомпания.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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