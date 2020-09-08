ЕС пригрозил Белоруссии санкциями

Власти Белоруссии должны освободить задержанных по политическим мотивам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

ЕС осудил «непрекращающиеся необоснованные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам», которые проводят в Белоруссии «с самого начала предвыборной кампании», передает РИА «Новости».

ЕС ждет, что белорусские власти «обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам». ЕС введет санкции против ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», заявил Боррель.

Напомним, Боррель рассказал о готовящемся санкционном списке из 20 человек. ЕС решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в этот список.