Психиатр объяснила отсутствие памяти у Ефремова в день ДТП

Актер Михаил Ефремов может ничего не помнить про ДТП со смертельным исходом из-за специфического нарушения памяти или он просто играет определенную роль, заявила генеральный директор научного центра персонализированной медицины врач-психиатр Надежда Соловьева.

Соловьева в интервью ФАН прокомментировала показания, которые дал в Пресненском суде города Москвы Ефремов.

«Есть такой психиатрический термин, как алкогольный палимпсест, специфическое нарушение памяти – «тут помню, там не помню», некие отрывочные воспоминания. Они присутствуют как раз при опьянении. Второй и более глубоких степеней. Вплоть до полной амнезии. Это если очень тяжелое опьянение», – сказала Соловьева.

По ее словам, вполне можно говорить и том, что Ефремов играет в зале суда некую роль, пытаясь показать себя тем, кто якобы ничего не помнит во время совершения дорожно-транспортного происшествия.

«Возможно, играет. Нужна психиатрическая экспертиза. Если уже была амбулаторная, то надо провести повторную – уже стационарную. Должно быть комплексно-психолого-психиатрическое обследование, чтобы за ним наблюдали достаточно длительное время», – отметила Соловьева.

Если возникают вопросы к артисту в области психиатрии, то данное наблюдение поможет поставить окончательный диагноз и квалифицировать состояние Ефремова, пояснила врач-психиатр.

«При амбулаторном обследовании часа собеседования может быть мало. Так что попытка, вот таким образом – показать себя не слишком психически здоровым – уйти от ответственности вполне может быть. Как одно, так и другое нельзя исключать», – добавила Соловьева.

Врач-психиатр считает, что если идет определенная игра со стороны актера, то его нужно более тщательно обследовать, чтобы вынести точное психиатрическое заключение.

Ранее Ефремов впервые начал давать в Пресненском суде показания по делу о смертельном ДТП. Свою вину актер вновь не признал. Он утверждал, что не помнит, был ли он за рулем в день ДТП, и не понимает, откуда у него в крови следы наркотиков.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

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