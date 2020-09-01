Жители тюменских деревень пожаловались на вынужденный сбор дождевой воды для питья

Жители нескольких деревень Тобольского района Тюменской области рассказали о том, что из-за отсутствия воды они вынуждены собирать дождевую воду для питья.

Местная жительница Виктория Худякова рассказала в соцсетях, что «жители деревень Новоселово, Македонова, Зольникова, Ушаровского сельского поселения уже в течение двух недель сидят без воды». Люди «неоднократно обращались в администрацию района, но ничего для этого не было предпринято», передает Ura.ru.

Как утверждается, ближайшая точка, где можно набрать воду, находится в 12 километрах – в селе Ушарово. Для питья деревенские жители собирают дождевую воду – использовать местные водоемы для этих целей они боятся, говорится в публикации.

При этом в администрации Тобольского района сообщили, что водоснабжение отсутствует в деревнях только четвертый день: «МУП ЖКХ Тобольского района выполняет работу по замене насоса. Вопрос должен быть решен сегодня. При форс-мажорных обстоятельствах будет организован подвоз воды».

Ранее под Вологдой машина скорой помощи застряла в распаханном поле, через которое проходила единственная дорога в деревню Галкино, где медиков ждал пациент. Фельдшеру пришлось добираться до населенного пункта пешком.