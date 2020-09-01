Скорая не смогла добраться до деревни под Вологдой из-за распаханной дороги

Машина скорой помощи, направлявшаяся в вологодскую деревню Галкино, застряла в распаханном поле, через которое проходила единственная дорога до населенного пункта. Фельдшеру пришлось добираться до пациента пешком.

Telegram-канал «Подъем» сообщает, что «машина скорой помощи съехала с основного направления автомобильной дороги Волково-Галкино и двигалась в сторону реки Лухта». В месте, где застрял автомобиль, ранее «были проведены работы ОАО «Заря» по перепашке полей находящихся в собственности данной организации».

«То есть, машина скорой помощи следовала по землям колхоза. Однако было также установлено, что часть земельного участка, по которому проходит дорога общего пользования местного значения, была перепахана сельскохозяйственной техникой», – добавили в администрации.

Местные жители попытались помочь бригаде медиков и проложили бревна перед автомобилем, но это не помогло – фельдшеру пришлось идти до деревни пешком, передает портал vesti.ru.

В администрации Грязовецкого района сообщили, что дорогу до Галкино собираются выровнять «при благоприятных погодных условиях».

Напомним, в феврале в Прикамье застрявшую в снегу скорую пришлось выталкивать жене пациента.