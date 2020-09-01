Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Необходимо организовывать киберспортивные соревнования в школах правильным образом, поскольку запрещать такие мероприятия вредно, заявил президент Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока.

«Если речь идет об организации подобных соревнований в школах, давайте и над этим тоже подумаем, лучше [их] не запрещать, <...> вредно запрещать и невозможно. Лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Вместе с тем президент отметил, что опасения из-за увлечения детей компьютерными играми не беспочвенны.

«Вы сказали, что дети, молодые люди увлекаются киберспортом, а взрослые этого не признают. Но это, знаете, такое преувеличение, гипербола. Потому что не все взрослые не признают, кто-то может быть и не признает, кто-то этого побаивается, потому что боится, что ребенок подсядет на компьютерные игры, часто, к сожалению, они бывают и бесполезными. Так же как кто-то подсаживается на азартные игры и боится вообще киберзависимости. Надо признать, что эти опасения не беспочвенные, такая опасность существует», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что необходимо поработать со специалистами и детскими психологами, чтобы понять, что можно, а что выходит за рамки, и «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».

В августе американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило видеоигру в качестве лекарства по рецепту, с помощью нее предлагается лечить синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).