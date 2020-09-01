Эксперт: Прибалты заплатят за белорусскую электроэнергию по европейским ценам

«Киловатты не пахнут, как и деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Алексей Анпилогов, комментируя сообщение министерства экономики Эстонии о прекращении покупки странами Прибалтики электроэнергии у Белоруссии и использовании системы опознавания происхождения электропитания.

«Технически опознать, откуда получена электроэнергия, невозможно. Киловатты не пахнут, как и деньги. На них нет специальных символов. Это как в большом озере, куда Белоруссия добавила свой кран, пытаться найти белорусскую воду, не имеющую отличительных признаков», – сказал политолог, эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов.

Ранее министерство экономики Эстонии сообщило о том, что министерства стран Балтии достигли согласия в прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС. В заявлении эстонского минэкономики говорится, что для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

По мнению Анпилогова, прибалтийские страны пошли по неверному пути. «Они вместо того, чтобы развивать свою собственную энергетику, прокладывают различные кабели и линии электропередачи из других стран, в основном, западных. Энергосистема получается перекошеной, –сказал эксперт. – Производство электроэнергии развивается в Финляндии, Швеции, Германии, Польше. И таким образом все прибалтийские страны попадают в зависимость от западных соседей с точки зрения закупок электроэнергии».

По мнению Анпилогова, складывается парадоксальная ситуация. «Литва, Латвия и теперь Эстония декларируют отказ от закупок электричества в Белоруссии. Они фактически будут докупать электроэнергию по линиям, проложенным со стороны Польши, Швеции и Финляндии. Но эти страны входят в общеевропейский рынок электроэнергии. А запретить закупки белорусской атомной энергии на европейские биржи Литва не смогла, –поясняет Анпилогов. – Получается такая схема: западные страны будут покупать белорусскую дешевую электроэнергию с Белорусской АЭС, а продавать свою дорогую с ветряных, солнечных, угольных электростанций».

Эксперт напомнил, что Евросоюз отказался в «угоду хотелкам Литвы менять общие правила, которые уравнивают электроэнергию Белоруссии с любой другой, которая производится внутри ЕС». Поэтому такой механизм будет использоваться. Он выгоден Белоруссии и западным соседям стран Прибалтики, подчеркнул он.

«Сами страны Балтии будут говорить, что этот киловатт идентифицируется как произведенный на ветряной станции где-то под Гамбургом. А Германия будет брать в свой баланс белорусскую атомную электроэнергию и таким образом закрывать баланс производства и потребления электроэнергии. Литва не сможет предъявить Германии никаких претензий», – заключил Анпилогов.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество. В начале августа в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

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