Facebook пригрозила блокировкой новостей для пользователей в Австралии

Facebook заявила о готовности запретить пользователям в Австралии делиться международными и местными новостями на своих страницах, если власти примут закон о поддержке СМИ.

«Предполагая, что проект кодекса [регулирующего отношения участников медиарынка страны] станет законом, мы с сожалением отключим возможность делиться местными и международными новостями для всех пользователей Facebook и Instagram в Австралии. Это единственный способ защититься от закона, который <...> в перспективе навредит развитию австралийского сектора новостей и средств массовой информации», – указано в заявлении исполнительного директора Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилла Истона, передает ТАСС.

Также он уточнил, что Facebook понимает и разделяет усилия австралийского правительства, поддерживающего местные медиакомпании, но вынужден в сложившейся ситуации защищать себя.

«Мы оказались перед выбором: либо полностью отказаться от новостей, либо принять систему, которая позволит СМИ направлять столько контента, сколько они хотят, по цене без четких ограничений. К сожалению, ни один бизнес не может работать таким образом», – сообщается в заявлении.

В Facebook отмечают, что принятое решение не повлияет на основные продукты и услуги компании в Австралии и коснется только новостей, а компания продолжит работать с правительствами и регулирующими органами страны над разрешением противоречий.

Ранее корпорация Google заявила, что предложенное властями Австралии законодательное регулирование медиарынка страны несправедливо и его принятие скажется на качестве услуг, предлагаемых местным пользователям. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей, выступившая с инициативой принятия кодекса, в ответ обвинила Google в дезинформации и отметила, что новое законодательство лишь восстановит справедливость на медиарынке страны, уравняв права и возможности его участников.

Ранее Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который обязывает Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование их контента.