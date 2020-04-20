Власти Австралии заставили Facebook и Google платить новостным агентствам

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который обязывает Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование их контента, сообщает корпорация ABC.

Компании должны будут следовать этому кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей и распределения доходов. Если компания будет игнорировать правила, ей придется выплатить штраф, передает Regnum.

Сперва планировалось, что принятие компаниями кодекса будет носить добровольный характер. Однако эпидемия коронавируса негативно повлияла на доходы новостных агентств, в связи с этим власти страны вынуждены были сделать кодекс обязательным.

По мнению представителей ACCC, вряд ли крупные компании добровольно согласились бы делать такие выплаты. В свою очередь правительственный казначей Джош Фриденберг заявил, что информационные агентства должны получать деньги за свою работу.

Напомним, ранее антимонопольное ведомство Франции обязало Google провести переговоры с информационными агентствами по поводу платы за размещение в поисковой выдаче фрагментов публикаций изданий и новостных агентств.

В марте 2019 года во Франции вступил в силу новый закон об авторских правах, после чего Google заявила, что если создатели контента не предоставят компании разрешения на использование фрагментов новостей и статей, то она просто будет удалять их из поисковой выдачи.