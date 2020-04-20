Власти Австралии заставили Facebook и Google платить новостным агентствам

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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              Власти Австралии заставили Facebook и Google платить новостным агентствам

              20 апреля 2020, 10:31

              Текст: Евгения Шестак

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              Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) разработала кодекс поведения, который обязывает Facebook, Google и другие компании платить информационным агентствам за использование их контента, сообщает корпорация ABC.

              Компании должны будут следовать этому кодексу, который также будет регулировать вопросы, касающиеся обмена данных, ранжирования новостей и распределения доходов. Если компания будет игнорировать правила, ей придется выплатить штраф, передает Regnum.

              Сперва планировалось, что принятие компаниями кодекса будет носить добровольный характер. Однако эпидемия коронавируса негативно повлияла на доходы новостных агентств, в связи с этим власти страны вынуждены были сделать кодекс обязательным.

              По мнению представителей ACCC, вряд ли крупные компании добровольно согласились бы делать такие выплаты. В свою очередь правительственный казначей Джош Фриденберг заявил, что информационные агентства должны получать деньги за свою работу.

              Напомним, ранее антимонопольное ведомство Франции обязало Google провести переговоры с информационными агентствами по поводу платы за размещение в поисковой выдаче фрагментов публикаций изданий и новостных агентств. 

              В марте 2019 года во Франции вступил в силу новый закон об авторских правах, после чего Google заявила, что если создатели контента не предоставят компании разрешения на использование фрагментов новостей и статей, то она просто будет удалять их из поисковой выдачи.


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