Панин похвастался видом на жительство в Испании

Скандальный актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях.

Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился».

«Получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» – написал актер в Instagram.

Ранее Панин назвал россиян «скудоумными» и заявил, что в скором времени покинет страну, но будет возвращаться сюда «за деньгами».

В 2018 году суд запретил Панину покидать страну из-за долгов почти в 1,3 млн рублей. Однако Панин уехал в Италию до запрета на выезд из России.