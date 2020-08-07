Дзюба сказал, чем займется после футбола «Зенит» стал обладателем Суперкубка России 7 августа 2020, 21:19 Текст: Алексей Дегтярев

Футбольный клуб Петербурга «Зенит» стал победителем в матче с московским «Локомотивом», петербургская команда завоевала Суперкубок России. «Зенит» победил со счетом 2:1, игра проходила на стадионе «ВЭБ-Арена», передает ТАСС. Из петербургской команды голами отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У «Локомотива» ответный гол забил Ведран Чорлука (72). Ранее «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок. Артема Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ сезона 2019/20.

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