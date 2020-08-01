Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ 1 августа 2020, 19:04 Текст: Алексей Дегтярев

Игрока петербургского «Зенита» Арема Дзюбу признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги сезона-2019/20. Кроме Дзюбы на премию лучшему игроку сезона претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все – «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак2), Эрик Бикфалви («Урал»), передает ТАСС. Победителя выбирали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты канала «Матч Премьер», представители СМИ и тренер сборной России Станислав Черчесов. Ранее «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях