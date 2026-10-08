Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Египетская авиакомпания AlMasria запланировала новые рейсы в Россию
Египетская авиакомпания AlMasria решила расширить географию полетов в Россию
Частная египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines решила увеличить число рейсов в Россию и добавить новые города в маршрутную сеть при наличии спроса, заявила исполнительный директор перевозчика Ширин Фарид.
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines запланировала увеличить количество рейсов в Россию и расширить маршрутную сеть новыми городами. В настоящее время перевозчик ежемесячно выполняет 213 полетов в 14 российских городов, передает РИА «Новости».
«Наша компания готова изучать возможность выполнения рейсов в аэропорты других российских городов при наличии спроса со стороны туристов», – сообщила Фарид.
Авиакомпания специализируется на перевозке россиян из египетских курортных городов. Для российского рынка перевозчик выделяет значительную часть своего авиапарка, что позволяет обслуживать крупные и региональные российские аэропорты, увеличивая поток туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у Египта данные об отравлении российских туристов.
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