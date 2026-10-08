МИД: Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за давления Запада

Tекст: Вера Басилая

По словам Алимова, западные государства пытались активно использовать конвенцию для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине, передает РИА «Новости».

«Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», – заявил Алимов.

Он пояснил, что в таких условиях инструменты конвенции больше не могли использоваться для охраны водно-болотных угодий в России. Дипломат добавил, что выход из конвенции не помешает Москве обеспечивать защиту таких угодий.

Рамсарская конвенция была принята в 1971 году для охраны местообитаний водоплавающих птиц. Часть водно-болотных угодий, закрепленных за Украиной, после референдумов перешла к России. Страна перестала быть участником конвенции 21 декабря 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия назначила Руслана Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН.

Президент Владимир Путин поручил правительству организовать международное сотрудничество по охране водоплавающих птиц после денонсации Рамсарской конвенции.