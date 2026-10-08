Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции
МИД: Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за давления Запада
Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в связи с тем, что западные страны пытались использовать ее для давления на Москву на фоне спецоперации, сообщил заместитель главы МИД Александр Алимов.
По словам Алимова, западные государства пытались активно использовать конвенцию для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине, передает РИА «Новости».
«Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», – заявил Алимов.
Он пояснил, что в таких условиях инструменты конвенции больше не могли использоваться для охраны водно-болотных угодий в России. Дипломат добавил, что выход из конвенции не помешает Москве обеспечивать защиту таких угодий.
Рамсарская конвенция была принята в 1971 году для охраны местообитаний водоплавающих птиц. Часть водно-болотных угодий, закрепленных за Украиной, после референдумов перешла к России. Страна перестала быть участником конвенции 21 декабря 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия назначила Руслана Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН.
Президент Владимир Путин поручил правительству организовать международное сотрудничество по охране водоплавающих птиц после денонсации Рамсарской конвенции.