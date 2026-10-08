ФСБ в Забайкалье предотвратила подготовку провокаций на выборах по заданию Киева

Tекст: Алексей Дегтярёв

В преддверии Единого дня голосования были задержаны в Забайкальском крае два человека, планировавших провокации по поручению украинской разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что они собирались устроить сразу серию подобных акций.

Выяснилось, что местная жительница по указанию куратора из запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России» устроилась в участковую избирательную комиссию. В ее задачи входил сбор бюллетеней, агитационных материалов и данных о ходе подготовки к выборам, а также фальсификация результатов голосования.

Вторым задержанным оказался житель Краснокаменска. Он передавал СБУ сведения о предвыборной кампании и фотографии государственных зданий. Кроме того, мужчине поручили поджечь местное отделение одной из политических партий с помощью самодельной зажигательной смеси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты устранили последствия диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке. Злоумышленники в ходе выборов дважды повредили коммуникации в регионе.

В августе в Госдуме заявили о незаконном сборе Западом данных россиян перед голосованием.