Игроки «Зенита» разбили Кубок России

Футболисты петербургского клуба «Зенит» разбили Кубок России в ходе празднования победы в финале турнира, эпизод попал на видео.

Футболисты разбили кубок в ходе празднования после победы над подмосковными «Химками», передает ТАСС.

В ролике запечатлено, как Кубок выпал из рук одного из игроков, после чего рухнул на поле. От трофея отлетели несколько фрагментов, которые потом несколько игроков взяли в руки и продолжили радоваться.

Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. «Зенит» также досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20.