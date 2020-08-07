Установлена причина смерти подростка в захваченном схимонахом Сергием монастыре

Следователи назвали тяжелое заболевание в качестве предварительной причины смерти 15-летней девочки в хосписе Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий.

Проверка не выявила признаков криминального характера наступления смерти, сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

«В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря. При этом схимонах Сергий (Николай Романов) сообщил, что у скончавшейся 15-летней девочки был рак головного мозга.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели ребенка. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.