Кузнецова отреагировала на фильм Собчак об избиении детей в монастыре на Урале

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова посмотрела фильм телеведущей Ксении Собчак об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, но заметила, что до окончания следственных действий об объективности говорить пока сложно.

«Да-да (посмотрела). Мне сложно судить (об объективности) без документов, дождемся информацию и посмотрим. Меня волнует, насколько защищены права детей. Для этого мы сразу связались с коллегой в регионе, он выезжал на место, и сейчас мы пишем в прокуратуру. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах», – сказала РИА «Новости» омбудсмен.

По словам Кузнецовой, ей тяжело было слышать, как девушка в фильме рассказывает о том, что с ней делали и как били. «Это недопустимо и страшно», – добавила она.

Ранее Кузнецова заявила, что еще до предания этой истории широкой огласке уточняла информацию и была на связи с уполномоченным в регионе, а также сказала, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм-расследование об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса. До этого Собчак сообщила, что приехала в монастырь, чтобы собирать материал для расследования, а на съемочную группу напали, после чего были направлены обращения в приемную центрального аппарата Следственного комитета России.