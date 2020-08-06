Химик назвал три возможные причины взрыва в Бейруте

Взрыв в порту Бейрута мог произойти из-за пожара в полузакрытых складских помещениях, тушения селитры водой или искр со склада пиротехники, такие версии озвучил доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

По словам химика, аммиачная селитра, или нитрат аммония, применяется как минеральное удобрение в сельском хозяйстве или компонент промышленных взрывчатых веществ, которые используют при добыче полезных ископаемых, при прокладке дорог, туннелей.

Это вещество является стабильным и плавится при температуре 170 градусов, разлагается аммиачная селитра с выделением тепла при температурах свыше 200 градусов. «Для увеличения теплоты взрыва и создания промышленных взрывчатых веществ к селитре добавляют горючие компоненты – масла, дизельное топливо или другие органические соединения. Кроме того, необходимы различные добавки, повышающие восприимчивость аммиачной селитры к ударной волне», – пояснил Мажуга РИА «Новости».

«Для того, чтобы горение селитры перешло во взрыв, необходимы определенные условия – наличие оболочки, горение в полузакрытых складских помещениях. Кроме того, мы знаем, что в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находится морская вода, которая содержит в своем составе хлорид-ионы. Хлорид-ион известен как катализатор разложения аммиачной селитры – если он попал в селитру, произойдет снижение температуры ее разложения и увеличится скорость превращения - разложения и горения», – отметил химик.

«Другая возможная причина перехода горения во взрыв – тушение селитры водой: попадание воды на расплавленную селитру вызывает ее вспенивание, что ведет к увеличению поверхности горения и росту скорости горения. В свою очередь, чем выше скорость горения, тем легче горение переходит во взрыв», – объяснил эксперт.

По еще одной версии взрыв мог произойти от искр с близлежащего склада пиротехники. «Рядом с обыкновенным азотным удобрением находится склад пиротехники. Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры», – заключил Мажуга.

Напомним, взрыв в Бейруте предположительно произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

В результате трагедии в Бейруте погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.