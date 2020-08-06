Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал своего 15-летнего сына Николая «оппозиционно настроенным» человеком.

«Его подвиг на это (интервью), как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич. Оппозиционно настроен. Он смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться», – рассказал журналист в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Гордона, у 15-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, так как он ездил с отцом в разные страны и общался со многими главами государств.

Также, по его словам, Лукашенко категорически не желает видеть сына на посту президента в будущем, так как хочет для него спокойной жизни.

В прошлом году Лукашенко заявил, что его младший сын Николай приводит ему в пример российского коллегу Владимира Путина.