Лукашенко рассказал, как его сын приводит ему в пример Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай приводит ему в пример российского коллегу Владимира Путина.

«Он (Николай) друг Владимира Владимировича (Путина). Он не мой друг, он часто (говорит): «Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает)», – рассказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что его сын знает российского президента с двух лет. Лукашенко рассказал, как сын после встречи в Сочи сын, собираясь играть в хоккей, отказался играть в команде с отцом и захотел играть в команде Путина.

Он отметил, что Николай регулярно критикует его заявления и работу его пресс-секретаря.

«Но мне с ним проще, (потому) что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал..., он все-таки меня понимает», – сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что не хотел бы для сына такой же судьбы, как для себя.

«Президент 90-х и президент нынешний – две большие разницы. Даже старший (сын) ушел сейчас от государственной службы. Я его придерживаю пока как канал общения со спецслужбами», – отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не станет в сторону, если кто-то «направит танки на Москву» и предложил в шутку вступить России в состав Белоруссии.