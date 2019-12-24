Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вариант объединения, при котором Россия вступает в состав Белоруссии.

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства – вы вступаете в состав Белоруссии. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии», – заявил Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Он обратился к тем россиянам, которые призывают Белоруссию вступить в состав России.

«А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России, почему вы не рассматриваете такой вариант?» – задал он им вопрос.

Напомним, Лукашенко заявлял, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России»