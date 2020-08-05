Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило сократить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации в 2021-2023 годах на 1,9 млрд рублей.

Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности», передает РИА «Новости».

В частности, в соответствии с предложениями Минфина, траты на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9%, или 378 млн рублей, до 12,7 млрд, в 2022 году – на 4,5%, или 577 млн, до 12,1 млрд, в 2023 году – на 2%, или 256 млн, до 12,4 млрд рублей.

Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году – на 3%, или 217 млн рублей, в 2022 году – на 4,6%, или 338 млн, в 2023 году – на 2,4%, или 178 млн рублей. В итоге финансирование может составить около 7 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году – на 2,5%, или 124,6 млн рублей, до 4,79 млрд рублей, в 2022 году – на 4,8%, или 244 млн, до 4,83 млрд, в 2023 году – на 2,9%, или 149,3 млн, до 4,92 млрд рублей.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания по формированию федерального бюджета заявил, что бюджет на трехлетний период должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции.