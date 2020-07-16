Путин: Бюджет должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции

Президент Владимир Путин в ходе совещания по формированию федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заявил, что бюджет на трехлетний период должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции.

«И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции, запросам людей», – приводит слова президента сайт Кремля.

Глава государства отметил, что благодаря проводимой в прежние годы ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике и накопленным резервам у российского правительства была возможность для принятия своевременных и точечных решений.

«Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», – пояснил Путин.

В некоторых других странах объемы помощи были гораздо больше, но руководству России удалось «попасть» именно туда, где это было необходимо, подчеркнул президент.

«Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около 4% уже – 3,8%», – сказал президент.

Глава государства обратил внимание, что анализ бюджетного процесса в России должен учитывать все нюансы, включая пандемию.

«Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику. В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. До критического уровня кое-где выросла и безработица», – напомнил Путин.

Глава государства отметил, что важно в дальнейшем сохранять ответственную бюджетную политику, включая «и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов».

При этом в ситуации на рынке труда все еще сохраняются сложности, добавил президент.

«Уже обращал на это внимание коллег из правительства, на рынке труда все еще сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объеме, чем в некоторых других странах, но все-таки она подросла», – сказал Путин.

Несмотря на то, что многие предприятия и компании уже вернулись к нормальному режиму работы, численность безработных остается высокой, обратил внимание глава государства.

«Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, еще раз это подчеркну, пока остается высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек», – привел статистику президент.

Он отметил, что для роста занятости и доходов граждан необходимо использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета.

«И сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», – указал Путин.

Ранее президент поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда.

Напомним, 19 июня главе государства был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.