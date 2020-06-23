Путин поручил восстановить докризисный уровень рынка труда в 2021 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для восстановления в 2021 году докризисного уровня рынка труда.

России удалось избежать драматического скачка безработицы в период пандемии, в отличие от других стран, подчеркнул Путин в обращении к нации.

Он отметил, что стабильность рубля в последние месяцы была обеспечена не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. У России, по словам президента, есть возможности, чтобы выйти на траекторию роста экономики, передает РИА «Новости».

При этом власти не допустили резкого падения рубля, российская валюта вернулась на докризисный уровень.

Напомним, 19 июня Путину был направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.