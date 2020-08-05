Бейрут объявлен районом стихийного бедствия

После мощного взрыва в морском порту Бейрута столица Ливана объявлена районом стихийного бедствия, говорится в заявлении пресс-службы президента Ливана Мишеля Ауна по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны (ВСО) республики.

«Совет обороны принял решение о создании специальной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней», – приводит текст заявления пресс-службы президента Ливана ТАСС.

Выступая на заседании ВСО, премьер-министр республики Хасан Диаб сообщил о возможности введения чрезвычайного положения в Бейруте на две недели.

Шиитская партия «Хезболла» в свою очередь обратилась ко всему ливанскому народу с призывом к единству и солидарности перед общей бедой.

«Эта мучительная трагедия, спровоцировавшая беспрецедентные разрушения и чреватая опасными последствиями на гуманитарном, социальном и экономическом уровнях, а также в сфере здравоохранения, требует от всех ливанцев и всех действующих в стране политических и национальных сил единства, солидарности и объединения усилий для преодоления последствий этой беды», – приводит текст заявления партии ливанский телеканал Al-Manar.

«Хезболла» также выразила глубокие соболезнования семьям погибших и поблагодарила сотрудников всех служб, занимающихся ликвидацией последствий взрыва и оказанием помощи пострадавшим.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Согласно последним данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, в результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 70 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.