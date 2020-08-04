Тихановская ответила Лукашенко на слова о «несчастных девчонках»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила действующему главе республики Александру Лукашенко, назвавшему ее и соратниц «несчастными девчонками», которые не понимают, что говорят и творят.

«Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать. (...) Но о том, что три девчонки, ну не соврал же. (...) Три боевые подруги, три соратницы – так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», – сказала Тихановская РБК.

Напомним, Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.

Напомним, в отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского – возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Тихановская вызвала действующего Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

В столице республики проходят многотысячные митинги в поддержку Тихановской.