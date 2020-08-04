Минюст потребовал наказать адвокатов Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

Министерство юстиции России обратилось в Адвокатскую палату Москвы с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении материалов дела, сообщил один из защитников советника главы Роскосмоса Иван Павлов.

«Минюст Москвы обратился в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении. Мы расцениваем это как давление на сторону защиты и нарушение принципа открытости следствия», – приводит его слова ТАСС.

Павлов сообщил, что его самого не пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности, так как он адвокат из Петербурга. Он уточнил, что речь идет о «попытке наказания Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева».

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово».

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов якобы неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

Сам Сафронов связывает свое уголовное преследование с журналистской деятельностью, в ФСБ это опровергают.

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