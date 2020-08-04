Психолог посоветовала не щекотать детей ради забавы

В раннем возрасте дети особенно восприимчивы к щекотке, рассказала старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, детский психолог Жанна Сугак.

«Ребенок до трех лет – он вообще ко всем таким интересным играм, в том числе прикосновениям, поглаживаниям, покачиваниям, щекотке, он относится очень хорошо, потому что для него тело – анализатор. Можно просто щекотать для того, чтобы ребенок получал удовольствие, если он получает удовольствие, некоторые не любят и плачут, а можно это выстраивать как некоторый факт общения с человеком маленьким. Если вы щекочете человека маленького, и он радуется этому, сделайте это фактором общения, чтобы ребенок понимал, для чего это, что это какое-то выражение тепла», – передает радиостанция «Говорит Москва» ее слова.

Сугак также уточнила, если родителям самим нравится щекотать ребенка – это уже «какая-то клиническая история».

Она также отметила, что родители должны наполнять общение с детьми содержанием, добавляя во все действия смысл.

«Человек должен общаться с маленьким человеком содержательно, должно появляться то, что называется «зона ближайшего развития» в общении, когда появляется словесный уровень, когда появляется наглядный уровень, когда с человеком маленьким картинки разглядывают, сказки ему читают, рисуют вместе с ним, а не просто занимаются тем, что щекочат».

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