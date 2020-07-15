Психолог объяснила нежелание молодежи вступать в брак

У современной молодежи появилась тенденция к нарциссизму, этим объясняется нежелание вступать в брак, а первоначально устроить собственную жизнь, рассказала психолог Аннета Орлова.

«Мы живем в нарциссической культуре потребления. Сейчас молодые люди ориентированы на показное обладание материальными благами. Отложенный брак сегодня становится распространенным явлением. У нас линкуется с темой нарциссического общества. Постоянно нам доказывают, что надо потреблять как можно больше. И чем больше ты потребляешь услуг, тем ты круче», – сказала психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также она отметила, что в настоящее время идет пропаганда гедонистического образа жизни, когда «люди черпают смыслы через удовольствие».

По словам психолога, если такая стратегия становится чрезмерной, человек сталкивается с депрессией.

«Зачем мне создавать семью? Если у меня будет семья, я должен ее содержать. Зачем мне рано вступать в брак? Я сначала должна путешествовать по всем странам, собрать все возможные эмоции. Зачем мне выбирать одного партнера, если секс сегодня можно отдать на аутсорс и иметь разнообразие? К сожалению, эти тенденции приводят к тому, что идет подмена ценностей», – пояснила Орлова.

Ранее в День семьи, любви и верности, 8 июля, около 300 торжественных регистраций брака прошли в московских отделах ЗАГС.