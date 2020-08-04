Избитая в Турции украинская модель потребовала опубликовать видео драки

Украинская модель Дарья Кирилюк, заявившая об избиении службой безопасности одного из пляжей в Турции, потребовала опубликовать видео инцидента, чтобы доказать свою правоту.

В понедельник Кирилюк в соцсетях пожаловалась на избиение службой безопасности пляжного клуба Момо. По словам Кирилюк, жертвами нападения на турецком курорте Чешме стали четыре девушки, включая саму модель. Их били по лицу, также сильно пострадали молодые люди.

Сама Кирилюк вдаваться в подробности произошедшего не стала, и ряд пользователей предположили, что компания сама спровоцировала драку.

«Я живу в Турции уже пять лет, и все работники турецких ресторанов очень вежливые, и никогда бы такого не сделали! Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно кто там тебя ударил», – написал один из них.

В сообщении другого пользователя говорится, что компания Кирилюк подралась с другими посетителями, а охрана их разнимала.

Кирилюк в ответ назвала эти сообщения враньем. По словам девушки, ее друзей избили сотрудники парковки клуба Момо по имени Мирак и Дада. Модель также потребовала, чтобы администрация зоны отдыха опубликовала видео инцидента.

«Позор вам, лжецы! Мы хотим, чтобы записи с камер видеонаблюдения были опубликованы сегодня! То, что пляжный клуб Момо не хочет их публиковать, означает, что им есть что скрывать от людей. И они виноваты! Я люблю Турцию, и это прекрасная страна, но очень грустно, что такое может произойти в 21-м веке!» – написала она.

Напомним, в марте прошлого года российская модель Екатерина Авинова пожаловалась на избиение в Таиланде.