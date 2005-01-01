Российскую модель в Таиланде избил муж

Российская модель Екатерина Авинова написала в социальных сетях, что ее избил бывший муж, и попросила финансовую и правовую поддержку.

Девушка рассказал, что уже больше года терпела рукоприкладство и моральные издевательства мужа, но никто ей не верил, так как на фото в социальных сетях их семья выглядела счастливой. В начале марта мужчина «пинками и пощечинами» выгнал ее из дома, угрожал убийством и запретил общаться с сыном.

После этого Авинова написала заявление в полицию Пхукета, но прогресса по жалобе девушки не было.

8 марта она приехала домой, чтобы увидеть сына. По словам потерпевшей, сначала все было хорошо, она поиграла с ребенком и уложила его спать. После она поговорила с мужем, и он пообещал отдать ей сына, что было дальше Авинова помнит смутно.

«С Глебом мы поговорили, он сказал, что отдаст мне сына, но не сегодня. Я не помню всех подробностей того, что произошло после. Глеб всегда был очень импульсивным и непредсказуемым. Он резко вскочил, схватил скотч и стал меня связывать. Я просила его перестать, кричала, звала на помощь, но никто из соседей не пришёл. Он ударил меня по голове и дальше я ничего не помню. Я очнулась в луже собственной крови. Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах моего маленького почти двухгодовалого сына», – написала девушка на своей странице в Facebook.

Также модель отметила, что ее родственники не могут прилететь в Таиланд, а она потратила уже все деньги на медицинскую помощь.

«На данный момент у меня сломана лицевая кость и требуется срочная операция. Голова пробита, три шва. Сломан нос. Тяжелая черепно-мозговая травма. У меня резко ухудшилось зрение.

Мне срочно требуется лечение и наблюдение в больнице, на это у меня нет средств», – сказано в сообщении.

Сейчас девушка находится в больнице, ей уже сделали операцию.

Ранее сообщалось, что жена Марата Башарова подала на развод после того, как попала в больницу с травмами. Мать девушки сообщала, что Башаров избил ее дочь в порыве ярости.