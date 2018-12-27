Жена актера Башарова подала на развод

Жена актера Марата Башарова Елизавета подала на развод, сообщили в мировом судебном участке Бабушкинского района Москвы.

«В суде 6 февраля зарегистрировано исковое заявление Елизаветы Башаровой к Марату Башарову о расторжении брака супругов, имеющих детей», – сообщили в суде агентству «Москва».

Там также уточнили, что в иске нет ничего про взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Беседа по иску назначена на 22 февраля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Актер в разговоре с агентством отметил, что у него «все в порядке» в отношениях в семье и он не знает об иске.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. Мать пострадавшей рассказала, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.