Опубликованы подробности избиения Башаровым своей жены

Теща Марата Башарова рассказала, как актер, якобы, напал на ее дочь. По словам женщины, в порыве ярости артист сломал Елизавете Шевырковой нос.

Как сообщает РИА ФАН, мать пострадавшей утверждает, что Башаров напал на супругу в лифте жилого дома. С ее слов, в этот момент Елизавета держала ребенка на руках. Женщина пыталась скрыться от агрессора, утверждает агентство, ссылаясь на тещу артиста, однако тот догнал ее и ударил.

Напомним, издание «Стархит» и телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на брата Шевырковой сообщали, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. При этом брат женщины уточнил, что это не первый подобный инцидент. В прошлом году Елизавету доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки, но тогда семья не афишировала эту проблему, утверждал брат пострадавшей.

При этом сама Шевыркова отказалась подавать заявление в полицию на своего мужа, а затем опровергла сообщения об избиении.