Жена Башарова опровергла сообщения об избиении

Супруга актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что муж ее избил.

«Я не читала этих публикаций. Я дома, все в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование», – сказала она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в четверг издание «Стархит» и телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на брата Шевырковой сообщили, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. При этом брат женщины уточнил, что это не первый подобный инцидент. В прошлом году женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки, но тогда семья не афишировала эту проблему.

СМИ напоминали, что Башаров избивал и свою предыдущую супругу Екатерину Архарову.