Украинская модель пожаловалась на избиение на пляже в Турции

Украинская модель Дарья Кирилюк пожаловалась на избиение службой безопасности одного из пляжей в Турции.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо», – написала Кирилюк в своем Instagram.

По словам Кирилюк, жертвами нападения на турецком курорте Чешме стали четыре девушки, включая саму модель. Их били по лицу, также сильно пострадали молодые люди.

«Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!» – заявила Кирилюк.

При этом девушка не уточнила, что стало причиной конфликта.

Напомним, в марте прошлого года российская модель Екатерина Авинова пожаловалась на избиение в Таиланде.